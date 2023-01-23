Пропагандистка Симоньян налякала росіян, що Захід може 'вимкнути їм все за мить' (відео)

російська телеведуча Маргарита Симоньян, яка керує пропагандистським телеканалом "Russia Today", розповіла росіянам чергову "лякалку" щодо повернення у 90-ті роки. Вона вважає, що через дії Заходу мешканці рф можуть залишитися без засобів зв'язку.

В етері рутуб-каналу Ч.Т.Д. Симоньян сказала, що американські спецслужби ще не вимкнули росіянам мобільний зв'язок тільки тому, що їм вигідно це, аби прослуховувати їхні розмови.

"У нас зараз однією кнопочкою, одним рішенням, одним новим пакетом санкцій можуть вирубити все, і ось ці телефони, і цю камеру, на яку мене знімають, і цей ресурс, на якому ви мене зараз дивитеся, і той айпад чи комп'ютер, на якому ви це дивитеся. Все перетвориться на гарбуз, одним розчерком пера ми повернемося у 90-ті, коли ми жили без цього всього", – сказала вона.

Пропагандистка запевнила, що росіяни не зможуть користуватися навіть кнопковими телефонами: "У нас цього всього не буде, тому що сотові оператори також працюють на "тій" техніці, і на програмному забезпеченні "звідти"! Яке точно так само вирубається".

Симоньян стверджує, що росіян ще досі "не вирубили", бо наявність у них телефону – "це найпростіший спосіб для ЦРУ робити те, для чого вони існують – займатися розвідувальною діяльністю".

Журналістка вважає, що коли у ЦРУ вирішать, що їм важливіше "викликати неймовірне незадоволення у росії", то "в один день ми всі повернемося у 90-ті".

"Якщо спробувати нас таким чином підірвати зсередини їм здасться правильнішим, важливішим, ніж втрата цих інструментів розвіддіяльності, вони це зроблять", – сказала вона.

Симоньян також розкритикувала свою країну, що "ми всі за ці роки нічого не зробили, щоб не бути заручниками цієї інформації".

Раніше Симоньян прокоментувала те, як армія рф тікає від контрнаступу ЗСУ.

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