Прорвало нову дамбу: уряд Польщі оголосив режим НС через повінь

Внаслідок повені у південних регіонах Польщі, уряд оголосив надзвичайний стан у Нижньосілезькому, Опольському та Сілезькому воєводствах. Крім того, як зазначили у виданні, прорвало дамбу в Пачкуві, наближається нова хвиля повені.

Про це повідомляє Нова Польща.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції заявив, що на допомогу постраждалим від повені виділено 1 мільярд злотих, передає PAP.

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Виплати компенсацій передбачені для тих, хто зазнав збитків. Постраждалі отримають 10 тисяч злотих безповоротної допомоги, а також до 100 тисяч злотих на ремонт квартир і до 200 тисяч злотих на реконструкцію будинків.

"Я звернувся до міністра фінансів, і на цей час ми забезпечили один мільярд злотих у резерві для потреб населених пунктів і людей, які постраждали від повені", - зазначив Туск.

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