Прощена неділя 2023: традиції, історія та що не можна робити в цей день
Прощена неділя 2023 року буде вже на цьому тижні. В цей день заведено самому просити прощення у рідних, близьких та тих, кому завдав шкоди. На прощену неділю слід і самому звільнити серце від гніву та пробачити всі образи. Кожного року дата відрізняється – це останній день перед початком Великого посту.
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Коли Прощена неділя у 2023 році
Великий піст для православних вірників починається 27 лютого, тому Прощена неділя відзначається напередодні – 26 лютого.
Просити пробачення і самому пробачати – символ очищення душі напередодні Великого посту та Світлого Христового Воскресіння. У піст треба входити з чистими помислами та душевним спокоєм.
Коли у вас попросять пробачення, потрібно відповісти: "Бог простить, і я прощаю".
Головне – вибачення мають проситись відверто, а пробачати треба щиро.
Прощена неділя – це одне з найважливіших свят у православних християн. Серед вірян прийнято в це свято попросити вибачення у всіх, кому вони заподіяли зло, щоб із чистою душею розпочати Великий піст.
Історія свята
Ця традиція започаткувалась ще в часи, коли ченці Єгипту по одному покидали обителі для переживання Великого посту серед пісків спекотної пустелі, де вони жили в жахливих умовах і постійно молилися, готуючись до Великодня. Багато хто не повертався назад в монастир. Саме тому перед тим, як вирушити у подорож, ченці просили вибачення один в одного і самі вибачали інших.
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Що не можна робити на Прощену неділю
У цей день є ряд заборон та прикмет:
- Не можна сваритись, злитися, влаштовувати скандали, нервувати та ображатися;
- Не можна пити алкоголь;
- Не можна займатися важкою фізичною роботою;
- Зазвичай в Прощену неділю не вживають м’ясних страв, а їдять вареники.
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