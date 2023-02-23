Прощена неділя 2023: традиції, історія та що не можна робити в цей день

Прощена неділя 2023 року буде вже на цьому тижні. В цей день заведено самому просити прощення у рідних, близьких та тих, кому завдав шкоди. На прощену неділю слід і самому звільнити серце від гніву та пробачити всі образи. Кожного року дата відрізняється – це останній день перед початком Великого посту.

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Коли Прощена неділя у 2023 році

Великий піст для православних вірників починається 27 лютого, тому Прощена неділя відзначається напередодні – 26 лютого.

Просити пробачення і самому пробачати – символ очищення душі напередодні Великого посту та Світлого Христового Воскресіння. У піст треба входити з чистими помислами та душевним спокоєм.

Коли у вас попросять пробачення, потрібно відповісти: "Бог простить, і я прощаю".

Головне – вибачення мають проситись відверто, а пробачати треба щиро.

Прощена неділя – це одне з найважливіших свят у православних християн. Серед вірян прийнято в це свято попросити вибачення у всіх, кому вони заподіяли зло, щоб із чистою душею розпочати Великий піст.

Історія свята

Ця традиція започаткувалась ще в часи, коли ченці Єгипту по одному покидали обителі для переживання Великого посту серед пісків спекотної пустелі, де вони жили в жахливих умовах і постійно молилися, готуючись до Великодня. Багато хто не повертався назад в монастир. Саме тому перед тим, як вирушити у подорож, ченці просили вибачення один в одного і самі вибачали інших.

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Що не можна робити на Прощену неділю

У цей день є ряд заборон та прикмет:

Не можна сваритись, злитися, влаштовувати скандали, нервувати та ображатися;

Не можна пити алкоголь;

Не можна займатися важкою фізичною роботою;

Зазвичай в Прощену неділю не вживають м’ясних страв, а їдять вареники.

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