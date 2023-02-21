Святкування Масниці в Україні: кращі привітання у картинках та прозі

В Україні почався Масляний тиждень, що триватиме до 26 лютого. Вважається, що протягом тижня потрібно гучно святкувати Масницю, аби весна настала як скоріше.

Протягом тижня заведено розважатися, смажити млинці та пригощати ними знайомих й друзів. Наші пращури зазвичай влаштовували різні розваги, святкові гуляння, забави та застілля.

Крім того, є ціла маса ритуалів, пов'язаних з Масляною, про них ви можете почитати тут.

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UAportal пропонує вам ідеї, як привітати друзів та рідних з Масляною.

Привітання з Масляною у прозі:

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У ці дні ми проводжаємо зиму, а з нею всі неприємності та прикрощі! На порозі весни, у найсмачніше свято, хочеться побажати поновлення і веселих днів, щедрого столу, гостинного дому, достатку. Хай сонце світитиме яскравіше, хай біди пройдуть повз, а в серці назавжди поселилися щастя і добро. З Масляною!

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Вітаю з Масницею! Бажаю радості, порожнього настрою, смачних страв! Щоб у душі завжди було сонячно і тепло, ситого життя та сімейного благополуччя!

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Вітаю з приходом весни, з Масницею! Хай млинці прямо з печі розтоплять останні зимові льодяники і подарують чудовий настрій! Нехай весняні дні принесуть радість, мир, благополуччя, душевне тепло і любов людських сердець. Зі святом!

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Вітаємо всіх вас зі святом урочистостей сонця і весни, з днем ​​Масляної! Нехай промені весняного сонця обігріють Вас і принесуть здоров'я, радість, позитивний настрій та впевненість у своїх силах! Бажаємо галасливих веселощів, справжніх друзів поруч, процвітання та благополуччя.

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З Масляною тебе вітаю! Нехай на столі завжди будуть млинці з ікрою, у домі панує злагода, а в душі оселиться тепло. Нехай зима забере всі негаразди, а весна принесе щастя, удачу, радість, сімейне благополуччя та достаток.

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Вітаю з Масницею! Нехай доля завжди умаслює і береже тебе. Нехай твоє життя буде яскравим і солодким, як мед, любов — гарячою, як свіжоспечений млинець, а матеріальний добробут — масним, як домашня сметанка.

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Вітаю з Масницею! Бажаю, щоб на столі було багато млинців, у будинку лунав сміх, гарний настрій захоплював усіх навколо, щоб рідні були поряд! Нехай цей тиждень свят стане щасливим і радісним, залишить тільки хороші спогади!

Вітання у картинках:

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