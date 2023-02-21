Празднование Масленицы в Украине: лучшие поздравления в картинках и прозе

В Украине началась Масленица, которая продлится до 26 февраля. Считается, что в течение недели нужно громко праздновать Масленицу, чтобы весна наступила как можно скорее.

В течение недели принято развлекаться, жарить блины и угощать ими знакомых и друзей. Наши предки обычно устраивали разные развлечения, праздничные гуляния, забавы и застолья.

Кроме того, есть целая масса ритуалов, связанных с Масленицей, о них вы можете почитать здесь.

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UAportal предлагает вам идеи, как поздравить друзей и родных с Масленицей.

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Поздравления с Масленицей в прозе:

В эти дни мы провожаем зиму, а с ней все неприятности и неприятности! На пороге весны, в самый вкусный праздник, хочется пожелать обновления и веселых дней, щедрого стола, гостеприимного дома, изобилия. Пусть солнце будет светить ярче, пусть беды пройдут мимо, а в сердце навсегда поселились счастье и добро. С Масленицей!

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Поздравляю с Масленицей! Желаю радости, пустого настроения, вкусных блюд! Чтобы в душе всегда было солнечно и тепло, сытой жизни и семейного благополучия!

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Поздравляю с приходом весны, с Масленицей! Пусть блины прямо из печи растопят последние зимние леденцы и подарят отличное настроение! Пусть весенние дни доставят радость, мир, благополучие, душевное тепло и любовь человеческих сердец. С праздником!

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Поздравляем всех вас с праздником торжества солнца и весны, с днем ​​Масленицы! Пусть лучи весеннего солнца обогреют Вас и принесут здоровье, радость, позитивный настрой и уверенность в своих силах! Желаем шумного веселья, настоящих друзей рядом, процветания и благополучия.

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С Масленицей тебя поздравляю! Пусть на столе всегда будут блины с икрой, в доме царит согласие, а в душе поселится тепло. Пусть зима отнимет все невзгоды, а весна принесет счастье, удачу, радость, семейное благополучие и достаток.

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Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умаляет и бережет тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь – горячей, как свежеиспеченный блин, а материальное благополучие – массным, как домашняя сметанка.

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Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы на столе было много блинов, в доме раздавался смех, хорошее настроение увлекало всех вокруг, чтобы родные были рядом! Пусть эта неделя праздников станет счастливой и радостной, оставит только хорошие воспоминания!

Поздравления в картинках:

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