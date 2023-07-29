Простий засіб для ефективного видалення жирних плям з одягу: це треба зробити перед пранням

Як вивести жирну пляму з одягу - ефективний лайфхак для видалення жирних плям

Плями, що залишилися на одязі, важко видалити, і їх слід обробити перед тим, як покласти у пральну машину. Сильні забруднення іноді залишаються на речах навіть після прання.

Ці забруднені предмети одягу не можна поміщати у пральну машину без попередньої обробки. Видання Sante Plus запропонувало використати простий засіб, який допоможе позбутися плям будь-якої складності.

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Деякі жирні плями на одязі не піддаються пранню. Тому необхідне попереднє замочування перед тим, як покласти їх у пральну машину.

Для цього використовуйте рідину для миття посуду, щоб видалити засохлу пляму з одягу, та зубну щітку, аби злегка почистити її.

Дайте продукту подіяти протягом кількох хвилин, потім помістіть одяг у пральну машину. Ви також можете замочити забруднений одяг у тазі з холодною водою, змішаною зі столовою ложкою засобу для миття посуду. З цією мильною водою вона стане чистою і без плям.

Ви можете використовувати ці натуральні інгредієнти, щоб видалити складні забруднення:

1. Марсельське мило. Щоб позбутися жирної плями на одязі, ви можете використовувати марсельське мило перед тим, як покласти його в машину, особливо для видалення жовтих плям на тканині.

Потріть пляму вологим марсельським милом і залиште на кілька годин, перш ніж завантажувати білизну в пральну машину. Потім запустіть цикл прання, що підходить для одягу.

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2. Харчова сода. Щоб використовувати її як засіб для виведення плям перед пранням, розведіть столову ложку гідрокарбонату в 400 мл гарячої води і налийте розчин в пульверизатор. Розпорошіть суміш на плями і залиште на кілька хвилин, перш ніж покласти одяг у пральну машину. Будьте обережні з шовком та бавовною.

3. Білий оцет. Для цього просочіть пляму білим оцтом і залиште діяти приблизно на годину. Потім ви можете помістити одяг у машину.

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