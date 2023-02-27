Проста та корисна вечеря: як приготувати буряк по-селянськи

В Україні триває Великий піст. У період з 27 лютого по 15 квітня тим, хто постує варто запастися овочами, фруктами, кашами та бобовими, аби раціон був повноцінним.

Якщо хочете урізноманітнити своє пісне меню, пропонуємо рецепт буряка по-селянськи. Ця страва мало того, що суперкорисна, так ще й дуже смачна. Його ми підгледіли у гастро-видання SHUBA.

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Для приготування страви необхідно:

Буряк – 5 шт.

Оливкова олія – 2 ст. л.

Сіль – 1/4 ч. л.

Як готувати:

Розігрійте духовку до 200 градусів і застеліть деко пергаментним папером. Помийте буряки, але не чистьте. Зріжте з кожного овоча верхівку та хвостики. Буряки розріжте навпіл та потім наріжте на скибочки однакової товщини. Викладіть скибочки на деко, застелене пергаментом. Потім скибочки буряка збризніть оливковою олією й посипте сіллю. Перемішайте. На вистелене папером деко розкладіть шматочки буряка в один шар та поставте запікатися. Час запікання залежить від того, чи любите ви надто засмажений буряк. Краще запікати з одного боку 15 хвилин при температурі 200 градусів, а потім на другому боці стільки ж часу.

Коли буряк запечеться, дістаньте його та можете присипати зеленню, або дрібно покришеним часником.

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