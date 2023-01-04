Простий трюк, щоб зробити ваш телефон утричі швидшим: він ніколи більше не буде повільним

Що робити, щоб телефон працював втричі швидше - що робити, якщо телефон повільно працює

Існує низка причин, що можуть пояснити, чому ваш телефон став повільно працювати. Фундаментальну роль відіграє індивідуальні звички користування гаджетом та його обслуговування.

Sante Plus пояснив, які фактори сповільнюють роботу мобільного телефону. Проте є кілька простих трюків, які допоможуть смартфону запрацювати утричі швидше.

Перевантаження інформацією

Варто пам'ятати, що мобільні телефони виходять із заводу "порожніми", поза системою та попередньо встановленими програмами. Однак, щоб він працював на повну потужність, у вашому мобільному телефоні має бути достатньо місця для зберігання.

Якщо смартфон захаращений вмістом, його ємність неминуче буде знижена. Це тому, що система повинна використовувати ресурси, щоб спробувати знайти місце, інакше вона більше не зможе ефективно використовувати кеш. Звичайно, кеш займає місце, але він також пришвидшує програми та систему.

Хороша новина полягає в тому, що цей фактор, який впливає на сповільнення роботи вашого смартфона, не є неминучим. Ви можете легко змінити ситуацію: для цього вам потрібно просто перенести дані в хмару.

Більш радикальним рішенням є "скидання" телефону до заводських. Це видалить все, що було встановлено, і зробить пристрій набагато швидшим. Погана новина полягає в тому, що ви втратите всі свої програми та дані.

Багато завантажених програм та ігор

Іноді технічна проблема не у вашому мобільному телефоні, а в додатках, якими ви регулярно користуєтеся. Хоча вони важливі для вас, майте на увазі, що деякі з них дуже великі та вимогливі. Для належного функціонування їм потрібно більше місця для зберігання та ресурсів. Не кажучи вже про те, що вони також дуже жадібні до батареї. Тож не дивно, що ваш мобільний телефон не лише повільно працює, але й розряджається швидше, ніж коли він був запущений.

Щоб вирішити цю проблему, скористайтеся встановленням більше "легких" програм. Проте це не завжди можливо. Найкраще відсортувати ваші програми та зберегти лише ті, які вам дійсно потрібні.

Система не оновлюється належним чином

За кількома винятками, це нормально, коли мобільний телефон отримує оновлення протягом кількох років, включно з двома основними та іншими оновлення безпеки кожні кілька місяців.

Проте не завжди нова версія швидша за попередню. Так чи інакше, з часом можна спостерігати вдосконалення, які включають оптимізацію можливостей мобільного телефону.

Крім цього, оновлення безпеки цікаві, оскільки іноді вони також підвищують продуктивність пристрою. Іншими словами, коли система запитує це, використовуйте ці оновлення, щоб краще підтримувати її.

Ваш мобільний телефон старіє

Сучасні телефони не призначені для постійного користування. Вони не вічні. Якщо через деякий час продуктивність вашого "повсякденного супутника" перестає бути оптимальною, це просто тому, що його компоненти зношуються, особливо після інтенсивного використання. Подобається вам це чи ні, але з часом телефон стає повільнішим, як і будь-який інший електронний пристрій.

Найбільш очевидний знос – це батарея. Її ємність зменшується з використанням, і автономність уже не така функціональна, як у момент придбання. Це безпосередньо не впливає на швидкість мобільного, але змушує заряджати його частіше, а іноді призводить до перегріву.

Більш розумним варіантом було б змінити телефон на новішу модель.

Нагадаємо, що щоденне використання телефона може вплинути на на продуктивність і термін служби акумулятора. Однак є кілька трюків, які дозволяють зберегти його, продовжуючи користуватися телефоном.

З часом будь-який телефон може почати "гальмувати" та працювати значно повільніше. Така проблема виникає як в Android, так і iPhone.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!