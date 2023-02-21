Прості способи почистити деко для духовки не пошкодивши його

Якщо ви часто користуєтеся духовкою та не застеляєте дека пергаментним папером, щоб страви не підгорали, то рано чи пізно ваші дека або потребуватимуть заміни, або ж дуже активного відмивання.

Щоб відчистити дека від залишків випічки чи страв, потрібно обирати більш дбайливі засоби, аби не пошкодити їхню поверхню. З цим можуть впоратися деякі народні способи.

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Спробуйте скористатися лише двома інгредієнтами, що швидше за все, у вас є в кухонному арсеналі. Це харчова сода та білий винний оцет.

Підготуйте пів склянки харчової соди з теплою водою і невеликою кількістю білого винного оцту. Потім поставте деко в кухонну раковину, або у душову кабіну та змастіть його ретельно підготовленим розчином.

Змазане цим розчином деко має простояти так протягом години, потім вам потрібно взяти губку для миття посуду та під струменем теплою води змити застарілий пригорілий жир.

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