Протести у Тбілісі: силовики використовують водомети проти мітингувальників (фото, відео)

У неділю ввечері протести біля парламенту Грузії в Тбілісі та будівлі Суспільного мовника країни не вщухають, демонстранти кидають каміння та піротехніку, а силовики застосовують водомети.

Про це повідомила грузинська служба Радіо Свобода "Эхо Кавказа".

Близько 17:00 учасники акції зібралися біля будівлі Суспільного мовника Грузії, вимагаючи відставки його керівництва. Протестувальники також закликали надати ефір президентці Грузії Саломе Зурабішвілі та лідерам чотирьох опозиційних партій, які не визнають результатів парламентських виборів.

Демонстранти перекрили проспект Костава. Згодом пресслужба президентки повідомила, що вона планує дати інтерв’ю Суспільному мовнику у вівторок або середу.

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Глава Департаменту патрульної поліції МВС Грузії Важа Сірадзе заявив про насильницькі дії з боку активних учасників акції. Біля парламенту протестувальники закидали силовиків піротехнікою та камінням. У відповідь поліція, як і днем раніше, використала водомети.

За даними "Эхо Кавказа", масові протести та сутички між демонстрантами й поліцією тривають уже четверту добу. За цей час затримали щонайменше 200 осіб. Видання також опублікувало відео затримань у Тбілісі.

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