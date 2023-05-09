'Проти нашої родіни знову розв'язана справжня війна': що наговорив путін на параді в Москві (відео)

У Москві проходить так званий військовий парад до "Дня перемоги". Його відвідав путін та виголосив чергові нісенітниці щодо України та "спецоперації".

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Путін заявив, що проти Росії розв'язали війну. Також, він сказав, що сьогодні цивілізація "знову перебуває на вирішальному переломному рубежі".

"Проти нашої родіни знову розв'язана справжня війна",– сказав диктатор. Хто розв‘язав війну та чому диктатор не уточняв. Також путін заявив, що рф нібито бореться з "міжнародним тероризмом", хоча самі є найбільшими світовими терористами. Також, очільник Кремля додав, що росія "захистить жителів Донбасу", які щодня гинуть від російських ракет та "забезпечить свою безпеку".

До-речі, "парад" відвідали самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко та вірменський прем'єр Нікол Пашинян.

Нагадаємо, в ніч на 9 травня окупанти запустили 25 ракет по території України

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