Проти слимаків, нагару та іржі: три дивовижні лайфхаки з яєчною шкаралупою
Шкаралупа від яєць може стати гарним добривом для вашого саду, або помічником на кухні. Також вона здатна відлякати слимаків та равликів з саду й городу.
Шорстка поверхня шкаралупи яєць неприємна для равликів та слимаків. Вони не люблять повзти по ній, тому будуть уникати рослин, навколо яких вона розсипана.
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Щоб захистити свій сад або город від равликів та слимаків, можна використовувати шкаралупу від яєць одним із таких способів:
- Розсипте подрібнену шкаралупу від яєць навколо рослин.
- Використовуйте шкаралупу від яєць, щоб зробити бар'єр навколо рослин. Для цього викладіть шкаралупу від яєць у формі кола або квадрата навколо рослини.
- Додайте шкаралупу від яєць у компост. Компост, який містить шкаралупу від яєць, буде менш привабливим для равликів та слимаків.
Також можна очистити пригорілий посуд за допомогою шкаралупи. Цей продукт буде природним абразивом, який допомагає зняти залишки їжі й забруднення з посуду.
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Помийте шкаралупу та подрібніть її. Змочіть пригорілий посуд теплою водою, додайте трохи миючого засобу, а зверху посипте шкаралупою.
Потім візьміть губку й потріть ретельно пригорілі місця. Потім промийте посуд гарячою водою, щоб видалити всі залишки шкаралупи.
Перевірте, чи змилося все, повторіть, якщо потрібно. Після завершення очищення, вимийте посуд з миючим засобом, як зазвичай, і добре його сполосніть. Цей метод не підходить для сковорідок та посуду з антипригарним покриттям, оскільки шкаралупа може залишити подряпини.
Таким же способом можна видалити іржу з поверхонь. Шкаралупа, подрібнена блендером, буде діяти як чистячий засіб.
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