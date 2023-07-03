Протимінні водолази виявили затонулий корабель 3 століття до н.е. зі скарбами в Адріатичному морі (фото)

Уламки стародавнього корабля III століття до нашої ери виявили водолази хорватського та італійського флотів під час протимінних навчань в Адріатиці. Затонулий корабель був знайдений на глибині понад 140 футів.

Судно перевозило вантаж амфор та зазнало аварії. Це один із найперших повністю збережених уламків корабля, коли-небудь знайдених на східному узбережжі Адріатики, повідомляє The History Blog.

Спільна навчальна місія проводилася поблизу острова Щедро, оскільки там не було нанесено жодних археологічних об’єктів. Втім, пошук мін надав чудову можливість водолазам співпрацювати з Міністерством культури та ЗМІ Хорватії щодо дослідження морського дна.

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Підводні археологи повернуться на місце, щоб дослідити його і задокументувати розміщення вантажу на морському дні. Після того, як затонулий корабель буде повністю зафіксований, експерти розроблять план його довгострокового захисту та збереження.

Нагадаємо, неподалік села Качкув у Польщі археологи зробили відкриття, що може змінити наше розуміння стародавніх ритуалів. За допомогою дронів, що обстежували кілька полів поруч з поселенням, було виявлено стародавній ритуальний центр, що міг бути астрономічною обсерваторією.

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