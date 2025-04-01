Процедуру оформлення паспорта за кордоном для чоловіків віком 18-60 років було спрощено: подробиці

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку автоматичної верифікації даних про призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Нововведення спрощують процедуру оформлення паспортних документів.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, нові правила передбачають, що чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, більше не потрібно фізично пред’являти військово-обліковий документ для отримання паспорта громадянина України або закордонного паспорта.

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Відтепер працівники закордонних підрозділів ДП "Документ" перевірятимуть статус військового обліку безпосередньо в реєстрі. У разі відсутності даних їх вноситимуть автоматично, а чоловіків братимуть на облік із формуванням військово-облікового документа в електронній формі.

Крім того, для отримання паспорта більше не вимагатиметься проходження медичної комісії. Після завершення всіх процедур українець отримає замовлений документ у визначені терміни.

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