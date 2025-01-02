Перевірка висновків МСЕК: МОЗ скасувало 188 висновків про інвалідність

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ перевірило близько тисячі випадків щодо встановлення сумнівної інвалідності, які були передані правоохоронцями, і в результаті кілька висновків було скасовано. З його слів, правоохоронці передали до МОЗ понад 2 тисячі справ щодо сумнівної інвалідності, з яких наразі перевірено майже половину.

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За підсумками перевірок, інвалідність було скасовано у 188 осіб, а ще 388 направили на повторний огляд.Про це Ляшко розповів в етері ютуб-каналу МОЗ, передає Інтерфакс-Україна.

"Рано чи пізно все стає очевидним, тому важливо діяти відповідно до законодавчих норм. Закликаю лікарів експертних комісій працювати виключно в межах правового поля", — підкреслив Ляшко.

Він також зазначив, що МОЗ визначило перелік діагнозів, за якими інвалідність буде встановлюватися довічно без необхідності щорічного переогляду. Це рішення планується впровадити у 2025 році.

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