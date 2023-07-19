'Перевіряють кулями та гранатами': штурмовики проводять зачистку лісосмуг на околицях Бахмуту (відео)

На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої. Українські Штурмові групи вибивають загарбників з позицій.

Зокрема, бійці 3-ої окремої штурмової бригади йдуть у наступ та зачищають лісосмуги на околицях Бахмута. Відео роботи опубліковано на каналі підрозділу у Telegram.

"Просуваємось лісосмугами Донеччини. Кожен бліндаж у густій "зеленці" штурмовики перевіряють кулями та гранатами", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що працюють бійці 3-ї роти 1-го штурмового батальйону на околицях Бахмута.

"Кожного виявленого окупанта, який чинитиме опір – буде ліквідовано", – додали у підрозділі.

Точний час та місце зачистки не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, поблизу селища Зайцеве, що у Донецькій області, українські захисники знищили самохідний російський міномет 2С4 "Тюльпан".

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