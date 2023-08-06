Провокує безпліддя та рак: дієтолог назвала три види небезпечного посуду, якого 'потрібно позбутися'

Фахівець з дієтології Ірина Каленська порадила українцям позбутися деяких видів посуду на кухні. За її словами, ці небезпечні предмети можуть завдати неабиякої шкоди здоров'ю.

У своєму Інстаграмі експертка зауважила, що потрібно відмовитися від посуду, виготовленого з політетрафторетилену. "Ви зустрічаєтесь із ним щодня, якщо на кухні є тефлонова сковорідка. Тефлон – це товарна назва політетрафторетилену", – сказала вона.

Ірина Каленська повідомила, що наприкінці 90-х років було з'ясовано, що тефлон виділяє перфтороктанову кислоту. А це отруйна сполука, яка провокує безпліддя та рак.

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Вона порадила тим, хто любить користуватися посудом з тефлоновим покриттям, звертати увагу на знак "PFOA FREE", він означатиме, що для виробництва тефлону не використовувалась перфтороктанова кислота.

"На посуді немає подряпин та пошкоджень. Найменша подряпина – і нагрітий тефлон починає випаровувати канцерогени. Решту тефлонового посуду викидайте без жалю", – написала дієтологиня.

Також вона радить забути про посуд з пластику. "Перше, що потрібно зробити, – перевірити маркування на пластикових місткостях. Зазвичай це трикутник зі стрілок із цифрами всередині. Якщо маркування немає – викидайте! Безпечний пластик з маркуванням 2,4,5. Але! Не наливайте гарячу воду в пластик і не розігрівайте в пластиці. При нагріванні виділяє токсичні речовини", – додала Каленська.

Також вона не радить використовувати яскраві розписні сервізи.

"Не поспішайте у паніці викидати коростенський фарфор. Тому що йдеться не про фарфор – а про турецькі чи китайські сервізи з меламіно-формальдегідної смоли. Якщо стукнути паличкою, то на відміну від фаянсу, цей посуд глухо відгукується", – пояснила Каленська.

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Вона зауважила, що якісний меламіновий посуд стає небезпечним лише вище 130 градусів, тому не треба одразу викидати усе пластикове з хати.

Експертка порадила під час купівлі такого посуду вимагати сертифікат відповідності. Однак, за її словами, краще взагалі уникати таких кухонних предметів.

Каленська додала "неякісний посуд впливає на роботу ШКТ набагато сильніше, ніж можна подумати. Хронічні гастритники не дадуть збрехати – шлунок іноді реагує навіть на гострі запахи, чого вже казати про токсини, які можуть потрапити з їжею. ШКТ взагалі реагує гостро на будь-які несприятливі умови".

Раніше вчені довели, що подряпини тефлонової пательні можуть нашкодити здоров'ю.

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