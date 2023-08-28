Ненажерливий слимак, який повністю поїдає гриба, потрапив на відео

Слимаки – це безхребетні тварини, які належать до класу черевоногі молюски. Вони мають м'яке тіло, яке покрите слизом.

Це травоїдні тварини, які харчуються рослинами. Вони використовують свою радулу, яка є ротом з розташованими на ній зубчиками, щоб розрізати їжу на дрібні шматочки. Слимаки можуть харчуватися листям, стеблами, квітами, плодами та насінням.

Читайте також: Чотири натуральні засоби, які врятують город та сад від слимаків

Тим часом один з користувачів соцмереж зняв на відео слимака, який поїдав гриби. І робив він це доволі кумедно: слизька істота за лічені секунди заковтнула спочатку шапочку гриба, а потім і його ніжку.

"Мені подобається, як він обов’язково з’їдає все стебло. Він маленький пилосос. Ненажерливість, яку гриб викликає у цього слимака, — це те, що картопля фрі робить зі мною", – прокоментували це відео підписники автора.

Пропонуємо дізнатися про натуральні засоби, які допоможуть позбутися слимаків в саду та на городі.

Нагадаємо, слимаки та равлики завдають шкоди садам, знищуючи розсаду та поїдаючи листя великих рослин. Існують хімічні розчини, які діють як ефективні відлякувачі, однак є більш природний спосіб позбутися шкідників.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!