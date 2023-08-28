Ненажерливий слимак, який повністю поїдає гриба, потрапив на відео
Слимаки – це безхребетні тварини, які належать до класу черевоногі молюски. Вони мають м'яке тіло, яке покрите слизом.
Це травоїдні тварини, які харчуються рослинами. Вони використовують свою радулу, яка є ротом з розташованими на ній зубчиками, щоб розрізати їжу на дрібні шматочки. Слимаки можуть харчуватися листям, стеблами, квітами, плодами та насінням.
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Тим часом один з користувачів соцмереж зняв на відео слимака, який поїдав гриби. І робив він це доволі кумедно: слизька істота за лічені секунди заковтнула спочатку шапочку гриба, а потім і його ніжку.
"Мені подобається, як він обов’язково з’їдає все стебло. Він маленький пилосос. Ненажерливість, яку гриб викликає у цього слимака, — це те, що картопля фрі робить зі мною", – прокоментували це відео підписники автора.
Пропонуємо дізнатися про натуральні засоби, які допоможуть позбутися слимаків в саду та на городі.
Нагадаємо, слимаки та равлики завдають шкоди садам, знищуючи розсаду та поїдаючи листя великих рослин. Існують хімічні розчини, які діють як ефективні відлякувачі, однак є більш природний спосіб позбутися шкідників.
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