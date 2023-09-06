Пряний маринований кизил: рецепт, який захочеться повторити

Кизил відомий своїми плодами, які мають солодкий або кисло-солодкий смак. Плоди можна вживати сирими, а ще з них готують соки, компоти, варення.

Пропонуємо вам рецепт маринованих плодів кизилу, що матимуть пряний смак. Він буде відмінною закускою до м'яса та здатен замінити оливки на святковому столі.

Для маринування потрібно взяти:

6 кілограмів кизилу

Запашний перець – 20 грамів

Лавровий лист – 10 грамів

Цукор – 1,5 кг

Оцет 9% – 300 мл

Гвоздика – 15 грамів

Коріандр – 5 грамів

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Як готувати:

Кизил необхідно добре промити і просушити й пересипати у велике пластмасове відро, або в емальовану каструлю. Треба зварити маринад – з'єднати цукор з оцтом, всипати перець, коріандр, гвоздику та додати лаврових листків. Киплячим маринадом треба залити кизил й накрити кришкою. Відставте його на 12 годин. Наступного дня злийте маринад, закип'ятіть та знову залийте кизил й відставте на 12 годин. Повторіть так ще тричі. На четвертий день помийте баночки, у які будете закривати кизил, та простерилізуйте їх разом з кришками.

Кизил треба розкласти по банках, а маринад знову закип'ятити та розлити зверху на кизил – по самі вінця банок. Потім закатайте кришки й відставте баночки з кизилом у темне місце, зверху накрийте ковдрою, або товстим махровим рушником.

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