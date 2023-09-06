Пряный маринованный кизил: рецепт, который захочется повторить

Кизил известен своими плодами, имеющими сладкий или кисло-сладкий вкус. Плоды можно употреблять сырыми, а еще из них готовят соки, компоты, варенье.

Предлагаем вам рецепт маринованных плодов кизила, обладающих пряным вкусом. Он будет отличной закуской мяса и способен заменить оливки на праздничном столе.

Для маринования нужно взять:

6 килограммов кизила

Душистый перец – 20 граммов

Лавровый лист – 10 граммов

Сахар – 1,5 кг

Уксус 9% – 300 мл

Гвоздика – 15 граммов

Кориандр – 5 граммов

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Как готовить:

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Кизил необходимо хорошо промыть и просушить и пересыпать в крупное пластмассовое ведро или в эмалированную кастрюлю. Надо сварить маринад – соединить сахар с уксусом, всыпать перец, кориандр, гвоздику и добавить лавровые листья. Кипящим маринадом нужно залить кизил и накрыть крышкой. Отставьте его на 12 часов. На следующий день слейте маринад, вскипятите и снова залейте кизил и отставьте на 12 часов. Повторите еще трижды. На четвертый день промойте баночки, в которые будете закрывать кизил, и простерилизуйте их вместе с крышками.

Кизил нужно разложить по банкам, а маринад снова вскипятить и разлить сверху на кизил – до краев банок. Затем закатайте крышки и отставьте баночки с кизилом в темное место, сверху накройте одеялом или толстым махровым полотенцем.

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