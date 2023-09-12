Психологи назвали 5 ознак невдалого шлюбу

Не всі шлюби є щасливими, і інколи розлучення стає єдиним виходом. Проте, як визначити, що стосункам вже кінець і настав час рухатися далі? Ми поділимося п'ятьма ознаками, які сигналізують про необхідність переглянути свій шлюб, інформує Ukr.Media.

Ви залишаєтеся разом через дітей.

Це одна з найпоширеніших причин, чому пари продовжують жити разом, незважаючи на незадоволеність стосунками. Люди думають, що розлучення негативно позначиться на дітях і вирішують залишити сім'ю разом до тих пір, поки діти виростуть. Але це може завдати шкоди не лише батькам, але й дітям, які відчуювають негаразди в сім‘ї. Рішення про розлучення потрібно приймати, враховуючи всі обставини і дбаючи про добробут всіх членів сім'ї.

Ви байдужі один до одного.

Якщо ви і ваш партнер вже давно не відчуваєте взаємної прив'язаності, майже не спілкуєтеся, і не проводите разом час, це ознака того, що ваши стосунки давно втратили свою теплоту. Якщо ви не пам'ятаєте, коли останній раз були разом наодинці, розмовляли про важливі речі без сварок, або просто насолоджувалися часом разом, то це може бути часом задуматися про розлучення або похід до психолога.

В стосунках є прояви насильства.

Насильство в стосунках неприпустиме. Часто люди, навіть не усвідомлюючи це, опиняються в аб'юзивних і токсичних зв'язках. Вони сподіваються, що все зміниться з часом, але це не той варіант. Якщо ви стикаєтесь з будь-якими проявами насильства - фізичного чи емоційного, вам негайно потрібна допомога. Ніхто не заслуговує жити в страху.

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У вашому шлюбі відсутня повага.

Повага до вашого партнера - це основна складова здорових стосунків. Якщо ви вже не відчуваєте поваги до один одного, це призведе до серйозних проблем. Якщо ви не можете розраховувати на підтримку вашого партнера, то це стає перешкодою для побудови гармонійних стосунків.

Вам страшно розпочати все з нуля.

Розлучення може викликати страх і виглядати як великий крок, особливо якщо ви були разом протягом тривалого часу. З'являються страхи, що вам не вдасться почати новий етап життя, що ви втратите друзів, житло, фінансову стабільність. Але в більшості випадків це лише страх.

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