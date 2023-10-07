Психологи пояснили, що таке 'недільний синдром' та як з ним впоратись

Під кінець неділі приблизно 78% людей відчувають так званий "недільний невроз", який може виражатися в різних формах, від незначного дискомфорту до фізичних симптомів, таких як головний біль, безсоння та нудота. Проте із цим можна боротися.

Про це пише Ukr.media.

Чому виникає це почуття? Його причини різноманітні. Серед них:

Відчуття втрати часу та можливостей

Ранок п'ятниця часто виглядає надійніше, оскільки перед нею вихідні. Проте вихідні швидко пролітають, і ви починаєте відчувати, що не встигли ні відпочити, ні здійснити щось корисне. Цей поспіх може викликати почуття провини.

Втрата контролю

У вихідні багато людей забувають про здоровий спосіб життя, їдять невиправдано багато, вживають алкоголь і ламають свої звички. Це може викликати відчуття провини та незадоволення.

Втрата стабільності

У будні ваше життя може бути розпланованим і зручним, а вихідні руйнують цей порядок і залишають вас з вільним часом, яким ви не знаєте, як використати. Це може викликати нерішучість та відчуття метушні.

Передчуття негативу

На контрасті з вихідними, ви несвідомо нагадуєте собі всі негативні моменти робочого тижня, коли наближається понеділок.

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Для подолання цього стану важливо:

З'ясувати, що саме лякає вас відносно наступного понеділка та визначити конкретні причини тривоги.

Спробувати розвантажити неділю від домашніх клопотів, залишивши лише невідкладні справи.

Змінити розклад або перенести найнеприємніші обов'язки на інший день.

Мінімізувати робочі контакти та не переглядати робочу пошту під час вихідних.

Скласти план дій відносно завдань, які вас турбують.

Уникати ламання режиму під час вихідних та дотримуватися розумних обмежень.

Нагадаємо, ми вже писали, як приймати складні рішення.

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