Pump.fun виходить у мобільний світ: нові можливості для трейдерів та ризики для ринку

Pump.fun, платформа, що спеціалізується на створенні мемкоїнів у блокчейні Solana, запустила мобільний застосунок для iOS та Android. Це дозволяє користувачам створювати та торгувати токенами безпосередньо з мобільного пристрою, що значно розширює доступність сервісу. Запуск відбувся на тлі рекордного зростання кількості нових мемкоїнів — лише у січні 2025 року у 12 разів більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Співзасновник та операційний директор CoinGecko Боббі Онг висловив занепокоєння щодо впливу такого стрімкого зростання на ліквідність ринку. Він зазначив, що велика кількість нових токенів може спричинити розпорошення уваги інвесторів та трейдерів, що ускладнить значні цінові рухи і може зробити мемкоїни ще більш волатильними.

Мобільний застосунок Pump.fun значно спрощує процес створення токенів, що може призвести до ще більшого зростання кількості мемкоїнів. Тепер навіть користувачі без спеціальних технічних навичок можуть швидко запускати власні токени та спостерігати за їх динамікою в режимі реального часу. Це відкриває нові можливості для криптоентузіастів, але водночас загострює конкуренцію, змушуючи проєкти шукати нові способи залучення уваги інвесторів.

Окрім цього, експерти зазначають, що понад 98,5% мемкоїнів, створених на платформі Pump.fun, не потрапляють на великі децентралізовані біржі. Це означає, що більшість із них залишаються в тіні, не отримуючи необхідної підтримки ліквідності. Це може вплинути на загальний розвиток екосистеми мемкоїнів, адже відсутність довіри до подібних активів може стримати прихід нових інвесторів. З іншого боку, розширення можливостей для створення мемкоїнів дозволяє експериментувати з новими ідеями, що може призвести до появи цікавих проєктів.

Для трейдерів та інвесторів така ситуація є як можливістю, так і викликом. У середовищі, де щодня з’являються сотні нових токенів, необхідно ретельно аналізувати кожен проєкт, визначаючи його потенціал і життєздатність. Ринок мемкоїнів може або еволюціонувати в більш структуровану екосистему, або ж стати ще більш хаотичним і нестабільним. Тому досвідчені трейдери радять приділяти більше уваги перевіреним проєктам та дотримуватися обережності при інвестуванні в маловідомі активи.

Запуск мобільного застосунку Pump.fun є важливою подією для всього криптосектору. Він може зробити мемкоїни доступнішими, але водночас створює ризики перенасичення ринку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!