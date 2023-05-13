Мандрівник на Алясці зняв на відео бійку двох самців грізлі (епічні кадри)

На Алясці сталася бійка між двома грізлі. Її випадково помітив та зафільмував мандрівник, що знаходився біля місця "інциденту".

Видання Outside повідомляє, що фотограф дикої природи з Аляски зняв на відео двох величезних самців грізлі, що, за його словами, було "найдовшою та найінтенсивнішою взаємодією ведмедів", яку він коли-небудь бачив.

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Повідомляється, що Бред Джозефс відвідав національний парк і заповідник Лейк-Кларк на півдні Аляски, аж раптом помітив двох ведмедів грізлі, які влаштували бійку за домінування під час шлюбного сезону. При цьому один самець був більшим і старшим, а інший – набагато меншим і молодшим.

Фотограф каже, що був вражений рішучістю та витривалістю обох ведмедів, коли вони боролися за право на домінування в шлюбному сезоні.

На кадрах, знятих Джозефсом, можна побачити, як в кінці бійки один із ведмедів визнає поразку та відступає, схиливши голову на знак покори.

Довідково:

Гризлі – це вид ведмедів, які зустрічаються в Північній Америці, Канаді та Алясці. Вони можуть важити до 680 кг та зростати до 2,4 м. Гризлі є одними з найбільших хижаків у Північній Америці.

Гризлі відомі своєю силою та витривалістю. Вони здатні бігти зі швидкістю до 55 км/год та пересуватися на великі відстані, долаючи навіть річки. Ці ведмеді мають потужні лапи та кігті, які допомагають їм копати, ловити та дрібнити їжу.

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