'Путін випробовує рішучість та силу Америки': донька Келлога прокоментувала атаку рф на Київ

Меґан Моббз, донька спецпредставника президента США з українських питань Кіта Келлога, прокоментувала чергову атаку Росії на Київ, назвавши її демонстрацією сили з боку Кремля. За її словами, масований обстріл є реакцією Володимира Путіна на новий дедлайн, озвучений Дональдом Трампом щодо припинення війни проти України.

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У своєму дописі в мережі X Моббз наголосила, що таким чином російський президент перевіряє, наскільки США здатні дати відповідь. Вона закликала не виявляти слабкості перед такими викликами.

Раніше Дональд Трамп повідомив, що дає Росії десять днів на припинення бойових дій, починаючи з 29 липня.

Нагадаємо, Трамп шокований Путіним і запускає новий план щодо завершення війни.

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