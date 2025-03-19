Путін відмовився приймати пропозицію про припинення вогню та продовжує атаки на цивільну інфраструктуру - Зеленський

У ніч на 19 березня Росія здійснила чергову масовану атаку дронами-камікадзе, спрямовану проти цивільної інфраструктури в різних областях України. Зокрема, зафіксовано пряме влучання в лікарню в Сумах та удари по містах Донеччини.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, у небі над Україною було зафіксовано близько 40 ударних дронів, частина з яких досягла своїх цілей.

"На жаль, маємо влучання саме по цивільних об’єктах. Зафіксовано прямий удар "Шахеда" по лікарні в Сумах, атаковано міста Донецької області. Наразі ворожі дрони зафіксовані над Київщиною, Житомирщиною, Сумщиною, Чернігівщиною, Полтавщиною, Харківщиною, Кіровоградщиною, Дніпропетровщиною та Черкащиною.

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Такі нічні атаки з боку Росії руйнують нашу енергетику, інфраструктуру й завдають удару по нормальному життю українців. І той факт, що ця ніч не стала винятком, свідчить: потрібно продовжувати тиск на Росію заради досягнення миру", — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що подібні удари Кремля є реакцією на мирні ініціативи міжнародної спільноти та демонструють небажання Москви припиняти війну.

"Путін вкотре відкинув пропозицію повного припинення вогню", — зазначив він.

Зеленський звернувся до міжнародних партнерів із закликом посилити санкційний тиск на Росію, збільшити обсяги військової підтримки України та зміцнити систему безпекових гарантій.

Нагадаємо, Трамп визнав, що конфлікт в Овальному кабінеті був частиною стратегії тиску на Україну.

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