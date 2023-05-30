П'ять модних купальників на літо, які зроблять вас стрункішими (фото)

На літо кожна дівчина та жінка повинна мати стильний купальник. Француженки цього року обирають комфортні моделі, які підкреслюють фігуру.

Мета.UA запропонувала п'ять стильних купальників на літній сезон. Такі тренди моди можна побачити на французькій Рив'єрі.

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Купальники на високій посадці

Якщо ви хочете заховати живіт та зробити свою фігуру візуально стрункішою, такий купальник саме для вас.

П'ять модних купальників на літо, які зроблять вас стрункішими

Суцільний купальник

Суцільні купальники – must have, який залишається актуальним щороку. Тому така річ буде універсальною.

Стильні купальники на літо 2023 - модна тренди літо 2023

Злитий з вирізом купальник

Модель з вирізом – це суміш роздільного та злитого купальника. Така модель підійде кожній, хто хоче підкреслити фігуру.

Стильні купальники на літо 2023 - модна тренди літо 2023

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Яскраві кольори

Обирайте на літо яскраві та сміливі кольори. Йдеться про зелений, жовтий, червоний, помаранчевий та рожевий.

Стильні купальники на літо 2023 - модна тренди літо 2023

Класичні принти

Коли говориться про класичні принти, то це клітинка, смужки та квітковий принт. Такі купальники залишатимуться в моді ще не один рік.

Стильні купальники на літо 2023 - модна тренди літо 2023

Нагадаємо, що відомий дизайнер Андре Тан розповів про головні модні тренди літа 2023 року. Варто звернути увагу на монохромність, яскравий червоний, вирізи та оголення живота тощо.

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