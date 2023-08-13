П'ять порід собак, які найкраще підходять для життя в квартирі

Які собаки підходять для квартири - яка порода собаки найкраща для квартири

Домашні тварини – це безцінне джерело радості, але й велика відповідальність, оскільки вони потребують великої турботи та уваги. Навіть якщо ви любите собак, вам завжди слід серйозно подумати, чи зможе він адаптуватися до свого нового середовища та чи зможе він співіснувати з усіма членами вашої родини.

Видання Sante Plus запропонувало добірку із п'яти порід собак, які ідеально підійдуть для утримання у квартирі. Але перед тим, як заводити будь-яку тварину, переконайтеся у своїй готовності до такого кроку.

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Померанський шпіц

Померанський шпіц

Цей крихітний песик родом з Німеччини та дуже милий. Його також називають "померанський шпіц лулу" або "карликовий шпіц". Він грайливий, сміливий, розумний і слухняний, легко піддається дресирування та спокійно знайде своє місце у вашій квартирі. Його невеликий розмір та чарівний зовнішній вигляд, схожий на плюшеву іграшку, порадують дітей.

Однак це собака, яка багато гавкає: ви повинні добре її виховати. Також шпіца треба розчісувати щодня та не забувати про грумінг.

Такому псу дуже важко переносити високі температури, його треба регулярно зволожувати і йому потрібна дієта.

Пекінес

Пекінес

Пекінес китайського походження дуже популярний у багатьох будинках: у нього дуже характерна приваблива зовнішність з довгою вовною та великими виразними очима.

Звичайно, щоб підтримувати його шерсть у хорошому стані, абсолютно необхідне щоденне та ретельне розчісування. Також не забувайте регулярно чистити зуби, а також вуха, щоб уникнути інфекцій, і підстригайте пазурі.

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Попри сильний та незалежний характер, пекінеси люблять жити у квартирі. Вони добре ладнають з дітьми. Оскільки досить ніжні і спокійні, то віддають перевагу компанії людей старшого віку. Їм не потрібні тривалі прогулянки на свіжому повітрі.

Ця маленька собака з кремезним силуетом дуже прив'язана до свого господаря і досить насторожено ставиться до незнайомців. Краще дотримуватись відповідної дієти за погодженням з ветеринаром, якщо хочете стати власником пекінеса.

Чихуахуа

Чихуахуа

Ця крихітна собака чудово пристосовується до життя в квартирі завдяки своєму спокійному та доброзичливому характеру. Це собака домосід, компаньйон, який любить веселі ігри з дітьми.

Як бонус, чихуахуа не вимагає особливого догляду: не має неприємного запаху і відрізняється міцним здоров'ям. Сильно прив'язаний до свого господаря, може залишатися відданим і вірним йому до кінця своїх днів.

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Мопс

Мопс

Мопс китайського походження є частиною старовинної престижної породи, що уславилася при великих європейських королівських дворах. Цей пес веселий та радісний, милий та легко пристосовується до життя в квартирі.

Він любить проводити час поряд зі своїм господарем і дуже лагідний з іншими членами сім'ї. Мопс задовольняється кількома випадковими прогулянками, без примх, але він любить поїсти. Щоб уникнути будь-якого ризику ожиріння, дуже важливо стежити за своїм харчуванням.

Йоркширський тер'єр

Йоркширський тер'єр

Ось ще один милий собачка, схожий на плюшеву іграшку. Йоркширський тер'єр відрізняється довгою вовною, схожою на людське волосся. Ця порода дуже популярна в сім'ях. Йому треба мінімум місця, але йому важливо забезпечити ретельний догляд. Часто купайте, розчісуйте та стежте за раціоном.

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