П'ять рослин, які нізащо не можна садити поряд з гортензіями: поради садівників

Гортензії є одними з найкрасивіших рослин, які найпростіше вирощувати в саду. Однак є низка інших рослин, які не варто висаджувати поряд.

Хоча гортензії можуть бути прекрасним доповненням до будь-якого саду, важливо враховувати їхні потреби та характеристики, вирішуючи, що посадити поруч із ними. Про це повідомляє Express.co.uk.

Уникаючи цих рослин, можна забезпечити процвітання гортензій і продовжувати додавати красу саду на довгі роки.

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Азалії

Хоча і азалії, і гортензії виробляють привабливі квіти, які бувають багатьох кольорів, вони не є хорошими компаньйонами. Азалії віддають перевагу кислому ґрунту, тоді як гортензії процвітають у ґрунті з рН, що коливається від злегка кислого до злегка лужного. Якщо ви спробуєте відрегулювати pH ґрунту відповідно до одного, ви можете завдати шкоди іншому.

Дерева чорного горіха

Дерева чорного горіха виробляють речовину, відому як юглон, яка є токсичною для багатьох рослин, у тому числі для гортензій. Юглон потрапляє в ґрунт і може "гальмувати ріст гортензій" або "навіть вбивати їх". Більше того, горіхові дерева створюють сильну тінь, яка перешкоджає здатності гортензій використовувати фотосинтез.

Інвазійні види

Такі рослини, як англійський плющ або бамбук, можуть швидко захопити простір саду, витісняючи гортензії та інші рослини. Агресивне зростання може обмежити простір для росту гортензій і може конкурувати за поживні речовини в ґрунті.

Соняшники

Соняшники алелопатичні, що означає, що вони виділяють у ґрунт хімічні речовини, які можуть "гальмувати ріст інших рослин". Крім того, їх великий розмір і потреба в сонячному світлі можуть затінювати гортензії, позбавляючи їх необхідного світла.

Водолюбні рослини

Такі рослини, як верби чи берези, які потребують багато води, можуть конкурувати з гортензіями за вологу, що призводить до "водного стресу". Гортензії "потребують багато води", особливо в літні місяці, і конкуренція за воду може "перешкоджати їхньому росту та цвітінню".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно знати про рослини, які не потрібно вирощувати з помідорами, оскільки це може приманити шкідників, зменшити поживні речовини, або помідори захворіють.

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