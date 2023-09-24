П'ять наймодніших стрижок на осінь 2023 року (фото)

Мода на стрижки постійно змінюється, і осінь 2023 року не є винятком. Стилісти й перукарі пропонують жінкам широкий вибір актуальних зачісок, які підкреслять їхню індивідуальність і допоможуть створити модний образ.

Пропонуємо дізнатися про 5 найпопулярніших і модних стрижок, які варто зробити собі восени.

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Чубчик Birkin – стилісти радять повторити за актрисою та іконою стилю Джейн Біркін. Такий симетричний чубчик вирізняє брови та молодить обличчя. А ще він більше уваги привертає до ваших очей.

Італійський боб – таку зачіску носить американська акторка Зендея. Ця зачіска підкреслить ваші найкращі риси обличчя, додавши волоссю об’єму і пружності. Боб має потрібну довжину, щоб забезпечити легкі варіанти укладання.

Панк-піксі – цю зачіску обрала для себе англійська акторка Флоренс П’ю. Така стрижка підійде для тих, хто полюбляє експерименти та має сміливість обрізати довге волосся. Така стрижка здатна підкреслити вилиці та структуру обличчя. А ще піксі не потребує тривалого укладання.

Довгі шари з тонкою бахромою – саме таку зачіску зробила собі Каміла Кабельйо, кубино-американська співачка, що завжди має приголомшливий вигляд. Ця зачіска носиться з асиметричним рваним чубчиком, який надає його власниці особливого шарму.

Стилісти кажуть: "Ці чубчики можуть підійти жінкам будь-якого віку, оскільки вони створюють відчуття об’єму та повноти навколо обличчя".

Біксі – для тих, хто любить об'єм. На осінь таку зачіску вже зробила собі американська акторка Крістен Стюарт (вампірська сага).

Це традиційна стрижка боб, яка поєднується з піксі. Вона доволі універсальна – можна обрати будь-яку довжину, яка вам до душі.

Раніше перукарі дали рекомендації, яку зачіску обрати тим, у кого рідке волосся та тим, хто не любить гратися з укладанням.

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