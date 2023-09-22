П'ять порад, як ефективно вивести жирні плями з одягу

Як вивести жирну пляму з одягу в домашніх умовах - чим вивести пляму

Вивести плями з одягу – завдання непросте, особливо якщо йдеться про залишки жиру. Фактично при спробі їх очистити вони можуть поширитися далі або навіть в'їстися у волокна тканини.

Щоб врятувати свій одяг і не нашкодити, важливо знати, як вивести жирні плями з тканини. Використовуйте економічні продукти, що знаходяться під рукою.

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1. Харчова сода і шампунь. У поєднанні ці два продукти подіють ефективно на жирні плями. Для цього змішайте чайну ложку соди та стільки ж шампуню. Цю суміш нанесіть на пляму, потріть зубною щіткою з м'якою щетиною, прополощіть одяг і виперіть у машині.

Соду треба змішувати з шампунем для кольорового одягу, якщо тканина біла – можна нанести тільки соду. Шампунь можна замінити рідиною для миття посуду.

2. Борошно ефективно вбирає свіжу жирну пляму і полегшує прання забрудненого одягу. Для цього рясно посипте пляму так, щоб покрити її повністю, і залиште діяти на ніч.

Якщо ви помітили, що пляма не зникла, нанесіть на пляму трохи чорного мила і залиште на 15 хвилин. Потім закиньте речі у пральну машину.

3. Крейда. Білий крейдяний порошок також ефективно видаляє жирні плями. Для цього просто потріть пляму білою крейдою перед пранням одягу в машині.

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4. Тальк – ефективний засіб для боротьбі із жирними плямами, особливо на бавовняному одязі. Для цього насипте тальк товстим шаром на пляму і промокніть чистою тканиною. За потреби повторіть операцію, а потім виперіть одяг у машині при температурі 30°C.

5. Білий оцет – натуральний продукт, який ефективно подіє на найстійкіші плями. Щоб видалити стару або засохлу жирну пляму, змочіть тканину білим оцтом і за допомогою щітки почистіть. Потім змочіть мильною водою, прополощіть одяг.

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