П'ять порад, як скоротити споживання електроенергії вдома

Як менше споживати електроенергії та заощадити на комуналці

Побутова техніка збільшує наші рахунки за комунальні послуги. Щоб мінімізувати споживання електроенергії, необхідно виконувати кілька екологічно відповідальних дій щодня.

Деякими пристроями ми користуємося абсолютно нерозумно або вони "качають" кіловати у режимі очікування. Про це розповіли експерти Sante+.

Читайте також: Чотири поради, як знизити витрату енергії в пральній машині та заощадити

1. Купуйте побутову техніку, адаптовану до споживання електроенергії.

При купівлі побутового приладу важливо перевірити етикетку енергоефективності продукту, на якій вказана важлива інформація про клас енергоспоживання, споживання електроенергії, споживання води та шум, що виробляється ним. Це дозволяє адаптувати вибір вашого пристрою за певними критеріями.

Для більш низького споживання ці пристрої повинні належати до вищого класу енергоспоживання. Це клас A+++. Додатково особливу увагу слід приділити старим моделям пристроїв, які споживають більше енергії.

2. Кондиціонер у топ-5 з енергоспоживання.

Кондиціонер займає одне з основних джерел енерговитрат, як і опалення. При використанні в періоди сильної спеки він споживає набагато більше, ніж інші пристрої. Користуйтеся менше кондиціонером, а в спеку, наприклад, спробуйте опустити штори або провітрити приміщення в нічний час для створення протягу.

3. Використовуйте сушильну машину по-іншому, щоб знизити споживання.

Сушарка і навіть пральна машина також несуть відповідальність за ваш величезний рахунок за електроенергію. Це, безперечно, дуже енергоємний інструмент через його функції сушіння, які вимагають більше енергії. С

лід знати, що тільки сушильна машина споживає в середньому 350 кВтг на рік. Будь то пральна машина або сушарка, можна спробувати нові методи прання/сушіння. Рекомендується запускати машину на короткій програмі, яка потребує низької температури, або на програмі Eco. Це допоможе знизити витрати на електроенергію.

4. Використовуйте відповідний холодильник, щоб скоротити споживання.

Постійно включений холодильник, особливо комбінація холодильника з морозильною камерою, є одним із приладів, які споживають найбільше електроенергії у вашому будинку. Він споживає від 200 до 500 кВтг на рік.

Щоб скоротити цю витрату, яка залишається занадто високою, не залишайте дверцята холодильника відчиненими занадто довго. Холодильнику доведеться знову опускати температуру, споживаючи більше енергії. Аналогічним чином, бажано дати гарячим продуктам охолонути поза холодильником, щоб не викликати підвищеного енергоспоживання.

Крім того, перед покупкою потрібно перевірити енергетичний клас холодильника. Холодильник класу А+++ споживатиме набагато менше, ніж холодильник класу D.

5. Вимкніть телевізор, щоб знизити споживання енергії.

Деякі люди використовують телевізор як засіб для сну, а іноді залишають його увімкненим, як фонову музику. Коли ви не дивитеся телевізор, краще його вимкнути. Як і комп'ютер, який залишається увімкненим, споживання телевізора становить від 130 до 200 кВтг на рік.

Щоб це не вплинуло на ваш рахунок за електроенергію, краще взагалі відключити ці пристрої з розетки. Коли вони перебувають у режимі очікування, вони все ще споживають електроенергію. Слід зазначити, що LED-телевізор споживає менше, ніж РК-екран та плазмовий екран.

Раніше ми писали, як скоротити витрати на електроенергію і при цьому не пожертвувати комфортом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!