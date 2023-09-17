Які речі можуть притягнути гроші та щастя - талісмани для грошей

З давніх часів люди пов'язували різні знаки, що їх оточували, з як хорошими, так і поганими прикметами. Дещо віщувало удачу та щастя, інше ж – злидні та хвороби.

Багато хто вірить у позитивну енергетику деяких речей. Вважається, що вони здатні притягнути успіх на життєвий шлях, здоров'я та гроші. Проте це працює, якщо справді у це вірити.

Читайте також: Залучите проблеми з грошима та здоров'ям: ось чому не можна прати в цей день тижня

П'ять речей, що притягують удачу та гроші

1. Червона нитка. Клубок ниток червоного кольору притягує в дім гроші та покращує фінансове становище загалом. Щоб посилити його дію, пряжу треба прикрасити іншими грошовими талісманами, зокрема монетами.

2. Фігурка жаби. Ця тварина символізує матеріальний добробут та достаток. Експерти з феншуй навіть радять ставити вдома китайську жабку з монетою в роті, або інші фігури жабок.

3. Дзеркало. Хоч дехто вважає дзеркала небезпечними предметами, але їх також використовують для примноження грошового достатку. Дзеркало – грошовий магніт, якщо у ньому будуть відбиватися позитивні речі, зокрема свіжі квіти, фігурка жабки, монети тощо.

4. Ароматичні олії. Запах впливає на загальну атмосферу дому та здоров'я людини. Пачулі, кориця, кедр, базилік та апельсин – ці запахи можуть притягнути удачу та гроші.

5. Свічки. Використовуйте запахи, які позитивно позначаться на грошову стані вашої родини.

Читайте також: Що не можна робити з дверима, аби не накликати хвороби та проблеми з грошима

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!