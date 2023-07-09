П'ять знаків зодіаку розбагатіють до 2024 року: на них чекає великий успіх

Підвищення зарплати, премії, спадщина, виграш у лотерею – саме ці події дозволять п'ятьом уродженцям зодіакального кола розбагатіти вже до 2024 року, стверджують астрологи. За їхніми словами, Тельці, Діви, Терези, Раки та Леви повинні використовувати всі можливості, які їм дарує доля.

Телець

2023 буде особливо вдалим для людей, що народилися під знаком Тельця - Юпітер увійде в їх знак, що принесе небувале везіння. Для тих, хто шукає роботу, це буде добрий час для розвитку своїх професійних навичок, особливо у другій половині року. Тельці можуть зробити кар'єрний ривок і обійняти керівну посаду.

Діва

Цей рік буде сповнений несподіваних поворотів для Дів, вони розпочинають новий етап свого життя. Зірки приведуть їх до успіху в кар'єрі, оточення буде вражене впевненістю уродженців знаку та їх терпінням, необхідним для реалізації проєктів. У вересні Діви отримають дуже вигідну пропозицію, яка обіцяє їм великі доходи.

Терези

Завдяки Юпітеру Терези також можуть розраховувати на отримання великої суми грошей. Це дозволить їм втілити у життя мрію, яку відкладали тривалий час. Уродженці знаку будуть сповнені сил, щоб підкорити нові висоти – вони можуть сміливо змінювати роботу чи відкривати власний бізнес, все вийде.

Рак

Чутливим та емоційним, але не позбавленим амбіцій Ракам належить зійти на вершину слави. Вони успішно реалізують важливий проєкт, що дасть змогу не лише поповнити свій банківський рахунок, а й відкласти чималі суми. Також можливий несподіваний прибуток у вигляді спадщини або виграшу у лотерею.

Лев

Для Левів 2023 стане роком багатства та щастя, всі їхні починання увінчаються успіхом. Але уродженцям знаку доведеться докласти зусиль, щоб правильно розпорядитися грошима, які ллються дощем, насамперед завдяки колишнім досягненням та раніше зробленим інвестиціям.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали найщасливіші дні для всіх знаків зодіаку у липні, коли мрії можуть здійснитись.

За їхніми словами, другий місяць літа стане доленосним періодом для деяких уродженців зодіакального кола – якщо на одних чекає фінансовий успіх, то інші знайдуть щастя в коханні. Однак для цього доведеться проявити сміливість та рішучість.

Також астрологи стверджують, що люди, народжені у певний час, частіше страждають від подібних захворювань. Деякі схильні до проблем із серцем, інші – з нервовою системою. Читайте детальніше.