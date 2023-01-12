П'ятниця 13-те: що не можна робити та чому цей день приносить нещастя

П'ятниця 13-те посідає почесне місце серед містичних дат, але не всі знають чому, і що насправді означає ця дата. Цей день також називають "відьомським". Вважається, що в цю п’ятницю удача стоїть на стороні магів, чаклунів та ворожок.

Історія появи

Існує легенда, що історія появи загадкової дати починається з 13 жовтня 1307 року, в п'ятницю. французький король Філіп IV наказав заарештувати членів ордену, включаючи все його верховне керівництво. Після процесу за звинуваченнями в єресі і богохульстві його членів орден був розпущений, а багато арештованих у Франції тамплієрів піддані тортурам і пізніше страчені. Як з'ясувалося пізніше, тамплієри були невинними. Проте їх посадили до в'язниці. Причиною стало те, що король заборгував їм велику кількість грошей.

Також є думка, що останній великий магістр ордена тамплієрів Жак де Молай, спалений на багатті, перед смертю наклав на короля Пилипа IV та папу Климента прокляття. Рівно через рік вони обоє померли за загадкових обставин. Згодом прості люди почали згадувати події, що трапилися в далекому XIV столітті, і виявляти будь-якої п'ятниці 13-го особливу обережність.

Ще одна версія свідчить, що п'ятниця 13 вважається поганою датою через те, що тринадцятим на Таємній Вечері Ісуса Христа був Юда Іскаріот, який зрадив Божого сина за тридцять срібняків.

Незважаючи на велику кількість версій походження дати, жодна з них не має наукового підтвердження.

Цікаві факти

Для страху п'ятниці, 13-го, придуманий спеціальний термін – параскаведекатріафобія. Він складається з грецьких слів "п'ятниця" та "тринадцять" та "страх". Існує кумедна версія, що забобонів позбутися, навчившись без запинки вимовляти це 22-літерне слово, як скоромовку.

У ХІХ столітті у країнах Європи існувала професія "чотирнадцятого гостя". Його завдання полягало в тому, щоб приходити на зустріч, де зібралося лише 13 гостей. Відпочивати такою кількістю не можна було, вважалося, що якщо 13 осіб сядуть за стіл, то одна помре протягом року.

Деякі авіакомпанії продають квитки на рейси, які випадають на 13 число, на 10% дешевше. А у п'ятницю-13 — і зовсім зі знижкою 20%.

Що не можна робити у п’ятницю 13-го

Існує думка, що цього дня нікуди не можна їздити, бо будь-яка поїздка може спричинити лихо. Згідно з ще однією прикметою в п'ятницю, 13 не можна позичати гроші — таким чином ви нібито ділитеся своїм здоров'ям. Також деякі люди дотримуються думки, що цього дня не можна стригтися, щоб не втратити життєву енергію.

Рослини, які були висаджені у п'ятницю 13, не зростатимуть і плодоноситимуть. Не рекомендується планувати на цей день весілля. За прикметою шлюб укладений у п'ятницю 13, не буде надійним і міцним.

Окрім того, у цей день не варто:

збиратися в одному приміщенні у кількості тринадцяти осіб;

думати про погане, дивлячись у дзеркало;

займатися новими справами, проектами;

краще не вживати лайки, особливо "чорт" і "свиня".

Однак пам'ятайте, що всі перелічені прикмети є народними, отже, нічого спільного з науковими знаннями не мають. Боятися нещасть у цей день не варто, багато людей, навпаки, вважають цей день дуже щасливим і щасливим.

Як пережити п'ятницю 13-те

Кожна людина має найпотужнішу зброю проти будь-якої магічної напасті типу п'ятниці 13: власна психіка. Страх перед тринадцяткою є лише давнім забобоном. Але якщо ви вірите, що цього дня вас переслідуватимуть нещастя, то так і буде. Якщо сприймати п'ятницю 13 лише як день закінчення важкого трудового тижня, в який можна розважитись, то так воно і буде. Не панікуйте, не піддавайтеся дурним думкам – і у п'ятницю 13 у вас усе буде добре.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!