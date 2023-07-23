Катували українських патріотів: понад 30 колаборантам повідомлено про підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру 31 колаборанту з окупаційного "МВС РФ". Вони катували українських патріотів у Херсонській області.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram. Зазначили, що нині зрадники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій частині півдня України.

У результаті слідчих дій встановлено особи та повідомлено про підозру ще 31 ворожому поплічнику, які вступили до створеного агресором "головного управління МВС Херсонської області РФ" на тимчасово захопленій частині регіону. Там їх призначили до складу Новокаховського та Олешківського підрозділів окупаційної поліції РФ, йшлося в повідомленні.

"Кураторство" кадрових співробітників ФСБ здійснювало підбір "кадрів". Своєю чергою колаборанти брали участь у каральних заходах. Зокрема, катували учасників руху опору в Херсонській області. Зловмисники масово викрадали людей та розграбовували їхнє приватне майно. Також були зафіксовані факти ув’язнення місцевих жителів до російських катівень, облаштованих у тимчасово захоплених будівлях. Там до українців застосовували жорсткі тортури, аби вони погодилися на співпрацю з ворогом. Крім цього, колаборанти застосовували репресії для залякування мирних жителів та забезпечення їхньої присутності на фейковому референдумі щодо "приєднання" регіону до РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) 31-му "посадовцю" окупаційних органів, пояснили в СБУ.

Додали, що нині тривають комплексні заходи, аби притягти колаборантів до відповідальності, їм загрожує справедливе покарання.

Нагадаємо, військові контррозвідники Служби безпеки України знищили ворожі танки, БМП та іншу військову техніку окупантів. Росіяни маскували техніку, проте їм це не допомогло.

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