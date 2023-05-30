Працювали Storm Shadow: З'явились фото знищенної бази окупантів під Маріуполем (відео)

Українські військові завдали потужного удару по базі окупантів у Юр'ївці поблизу Маріуполя. Внаслідок удару загинули близько 100 російських загарбників.

Йдеться про атаку 28 травня. Оновлену інформацію повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, Юр’ївка стала місцем "запеклої любові" до росіян.

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"Місце "запеклої любові" до росіян. Наслідки. Красиве. В когось ще залишились сумніви в 100 загиблих окупантах?" – йдеться у повідомленні.

Стовп густого диму бачили мешканці усіх навколишніх населених пунктів. За даними Андрющенка, відпрацювали британські ракети Storm Shadow.

Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дали відсіч окупантам, які спробували атакувати позицію ЗСУ.

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