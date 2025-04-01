Працюючим пенсіонерам зроблять перерахунок виплат: про що йдеться

З 1 квітня Пенсійний фонд України автоматично перерахує пенсії працюючим пенсіонерам. Звертатися до фонду особисто не потрібно.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ. Перерахунок торкнеться тих пенсіонерів, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та станом на 1 березня 2025 року набули 24 місяці страхового стажу.

Також під перерахунок потраплять пенсіонери, які мають менше 24 місяців стажу, але після призначення або попереднього перерахунку минуло два роки.

Якщо на 1 березня 2025 року набуто не менше 24 місяців страхового стажу, пенсія буде перерахована з урахуванням наявного стажу. При цьому пенсія може бути розрахована як на основі попереднього заробітку, так і з урахуванням нового доходу після призначення або попереднього перерахунку.

У випадку, якщо на 1 березня 2025 року стаж становить менше 24 місяців, перерахунок буде здійснено не раніше ніж через два роки після попереднього призначення або перерахунку з урахуванням лише набутого стажу.

Читайте також: На скільки знижується пенсія при переїзді до будинку для літніх людей

Коли очікувати нові виплати

Розмір підвищення визначатиметься індивідуально для кожного пенсіонера з урахуванням стажу та заробітку. Виплата перерахованих пенсій розпочнеться з червня разом із доплатою за квітень та травень.

Звертатися до Пенсійного фонду для перерахунку не потрібно — процес відбудеться автоматично.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якій категорії пенсіонерів підвищать пенсії на 3000 гривень.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!