Рада планує ввести шалені штрафи за порушення мобілізації: скільки доведеться платити

Верховна Рада готується до голосування за законопроєкт №10379 щодо посилення відповідальності за військові правопорушення. Зокрема, Комітет з питань правоохоронної діяльності виключив кримінальну відповідальність і визначив розміри штрафів для громадян і посадових та юридичних осіб.

Про це розповів голова комітету Сергій Іонушас у коментарі "Українській правді". За його словами, Комітет рекомендував Раді ухвалити законопроєкт №10379 за основу і в цілому з комітетськими правками.

За порушення правил військового обліку (стаття 210 КУпАП) в мирний час передбачатиметься штраф 3400-5100 гривень, повторно або в особливий період – від 17000 до 22500 гривень.

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Водночас за порушення законодавства про оборону та мобілізацію (стаття 210-1 КУпАП) в мирний час планується встановити штрафи 5100-8500 гривень для громадян, 17000-34000 гривень – для посадових та юридичних осіб. Під час воєнного стану штрафи складатимуть від 17000 до 22500 гривень – для громадян, від 34 000 до 59 500 гривень – для посадових та юридичних осіб.

Своєю чергою перший заступник голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук уточнив, що відповідний законопроєкт розглянуть після ухвалення проєкту закону про мобілізацію №10449.

У початковій версії законопроєкту за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, у тому числі відмову від проходження медичного огляду, передбачалася кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію. До другого читання законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації нардепи подали понад 4000 поправок.

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