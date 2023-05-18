Ракетна атака росіян: в Одесі є жертви та поранені, у Києві відпрацювала ППО

У ніч на четвер, 18 травня російська федерація вкотре здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Під прицілом ворога були південні області України та столиця – Київ.

Голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук уночі повідомив, що під час нічної атаки по Одеській області більшість ракет ворога було збито над морем силами ППО.

"На жаль, є влучання у промисловий об'єкт: 1 людина загинула, двох поранено", – додав він. Під ранок Братчук пояснив, що поранені були охоронцями промислового об'єкта.

Читайте також: Бійці ЗСУ дронами-камікадзе епічно знищили дві російські установки "Змій Горинич"

В етері телемарафону спікерка Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк прокоментувала атаку ворога на Одесу. За її словами, "як завжди ворог намагається тероризувати тилові регіони та нагадує Одесі, що вона у його пріоритетах".

Вона вважає, що такими масованими й частими ракетними ударами росія намагається виснажити посилену систему протиповітряної оборони.

Після масованого обстрілу Одеси ворог переключився на столицю. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що цієї ночі відбулася "серія безпрецедентних за своєю потужністю, інтенсивністю та різноманітністю повітряних атак на Київ".

"Девʼятий за ліком повітряний напад на столицю з початку травня. Цього разу атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555. Після запуску ракет, ворог задіяв над столицею свої розвідувальні БпЛА", – зазначається у повідомленні.

За попередньою інформацією, усі ворожі цілі над небом Києва були знищені.

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграм-каналі, що було зафіксовано падіння уламків в Деснянському та Дарницькому районах столиці.

"Загоряння в гаражному кооперативі внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі. В цьому ж районі падіння уламків іще в кількох місцях. Попередньо – вибух також в Деснянському районі… Постраждалих на місцях падіння уламків у Дарницькому та Дніпровському районах наразі немає. До медиків звернень поки не було", – додав Кличко.

Нагадаємо, в ніч на 16 травня окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Київ. Під час атаки сили ППО збили 6 "Кинджалів", 9 "Калібрів" і 6 "шахедів": уламки впали на зоопарк, пошкоджені автомобілі.

У ніч на 17 травня росіяни також задіяли чималу кількість ракет для атаки по столиці. Зокрема, ворог випустив 6 "Кинджалів" та 9 "Калібрів".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!