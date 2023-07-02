Рамзан Кадиров при смерті та вже не розмовляє – джерела опозиції

Опозиційні джерела повідомили про серйозні проблеми з нирками у глави Чечні Рамзана Кадирова. Зазначається, що його нирки повністю відмовили, і стан глави Чечні настільки погіршився, що він вже не може розмовляти.

Інформацію про стан здоров'я Кадирова спочатку телеграм-канал AbuSaddamShishani. "Надходить інформація, що Кадиров при смерті й вже не розмовляє. Нирки остаточно відмовили, діаліз не допомагає. Не виключено, що це останні дні", – йдеться у повідомленні.

Також інформацію про скору смерть Кадирова підтвердив Іслам Бєлокієв, представник інформаційної служби батальйону імені шейха Мансура.

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За його словами, "Кадиров швидше за все незабаром помре".

"Наприклад його син, Адам Кадиров, постить у себе в ролі ролики про те "як важко втратити батька і, що цінність батька, можна зрозуміти тільки після його смерті". У такому стані навряд чи Кадиров довго простягне. А це означає, що на нас чекають регіональні зміни", – зазначив Бєлокієв.

На його думку, у разі смерті глави Чечні у республіці відбудеться "тотальна зачистка від старого кадировського впливу".

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Тим часом один з синів Кадирова Адам у соцмережах опублікував повідомлення, в якому розповів про важливість мати батька-наставника, а ще попросив, щоб його батька "беріг Всевишній".

Як повідомляє ВЧК-ОГПУ, цим повідомленням син Кадирова "фактично підтвердив інформацію, що Кадиров знаходиться у вкрай важкому стані".

За інформацією джерел ВЧК-ОГПУ в Чечні вже кілька днів ніхто не помічав кортежу Рамзана Кадирова.

ЗМІ, пов'язані з Кадировим, наразі не спростовують цю інформацію.

Нагадаємо, що кілька місяців тому німецьке видання Bild повідомляло про серйозні проблеми з нирками у Кадирова. Цю інформацію підтвердив колишній заступник прем'єр-міністра Ічкерії Ахмед Закаєв, який знаходиться у вигнанні. За його словами, Кадиров привіз до Чечні лікаря з Об'єднаних Арабських Еміратів, оскільки не довіряє московським медикам.

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