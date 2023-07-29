Розкрито секрет боротьби з бур'янами на городі: треба тільки один засіб

Як приготувати розчин від бур'янів на основі оцту та як швидко позбутися бур'яну в домашніх умовах

Коли справа доходить до догляду за садом та городом, важливо позбутися ненависних бур'янів. При правильному рішенні позбутися їх нескладно.

Експерти Sante Plus радять використовувати природні альтернативи хімічним речовинам, інгредієнти яких, ймовірно, є у вас, включаючи оцет білий. Його властивості відмінно підходять для видалення небажаних бур'янів.

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Оцет настільки ефективний для позбавлення від небажаної рослинності в саду та на городі через кислоту, що міститься в ньому. Це руйнує стінки, що оточують рослинні клітини бур'янів, і видаляє їх вологу. Якщо у вас є оцет будь-якого типу, не соромтеся використовувати його для такого роду завдань, тому що він також має хорошу перевагу – не впливає на сусідні рослини.

Будьте обережні, тому що, хоча це не впливає на інші рослини, їх не можна чіпати при нанесенні продукту, тому що це не селективний засіб від бур'янів. Він ризикує вбити їх по черзі.

Крім цих деталей, також рекомендується застосовувати розчин оцту в сонячну погоду, а не в похмуру. Оцет та ультрафіолетові промені працюють у тандемі, щоб знищити небажане листя.

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Як приготувати розчин від бур'янів на основі оцту?

Тут не йдеться про використання тільки оцту, тому що, якщо ми хочемо, щоб він діяв якнайкраще, він повинен бути пов'язаний з великою сіллю та рідиною для миття посуду або рідким чорним милом.

Насипте склянку солі та столову ложку рідини для миття посуду або чорного мила в 3-4 літри білого оцту, потім ретельно перемішайте, щоб розчин став однорідним. Ви отримуєте одне з найкращих екологічних рішень проти бур'янів. Перед обприскуванням бур'янів налийте розчин у пульверизатор.

Ще один цікавий прийом – покрити ґрунт товстим шаром газети, щоб придушити небажані рослини. Таким чином, ви запобігаєте потраплянню сонячного світла на шкідливі бур'яни, щоб вони не могли прорости.

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Проте розчин оцтового гербіциду не слід вважати єдиним ефективним засобом боротьби з бур'янами, оскільки його також необхідно поєднувати з іншими діями. Тому доцільно поєднувати ручне викорчовування бур'янів та застосування екологічних гербіцидів для отримання якісніших насаджень.

Щоб зберегти рослини здоровими, також рекомендується розмістити ґрунтопокривне та додати мульчу. Таким чином, у вас буде не тільки значно менше бур'янів, але і ви насолоджуватиметеся доглянутим садом, не вдаючись до хімічної прополювання.

Зверніть увагу, що оцет краще діє на дрібні бур'яни та неглибоке коріння. На впертих бур'янах із глибокою кореневою системою – менш ефективний. У цьому випадку доречна ручна прополка. Не соромтеся відривати їх руками, якщо вважаєте це за потрібне.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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