Розчин для лінз та гаряча вода: як врятувати засохлу туш для вій

Якщо у вас засохла туш для вій, в першу чергу перевірте її термін придатності та викиньте, якщо він вийшов. Нагадаємо, що термін придатності туші до відкриття – 4-6 місяців, після – 3 місяці.

Читайте також: Як відрізнити оригінальні парфуми від підробки.

Але якщо туш ще придатна до використання, але вже висохла, скористайтесь нашими порадами:

Краплі для очей

Додайте до туші кілька крапель цього засобу. Закрийте та взбовтайте.

Розчин для лінз

Додайте до туші 5 крапель розчину для лінз. Закрийте кришку та взбовтайте.

Гаряча вода

Опустіть упаковку із засохлою тушшю у склянку з гарячою водою, потримайте 5-10 хв. Віск у складі туші розм’якне та нею знову можна буде користуватись.

Нагадаємо, ми вже писали про способи видалення плям від косметики.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!