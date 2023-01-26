Розмір субсидії українцям можуть змінити: куди звертатися

Від початку 2023 року в Україні змінився підхід щодо нарахування державної допомоги на оплату комунальних послуг. Цю функцію отримав Пенсійний Фонд України, який став "адміністратором системи".

Громадяни та домогосподарства, які отримували субсидію у минулому опалювальному періоді, продовжують отримувати допомогу автоматично. Якщо ж потрібно здійснити перерахунок уже призначеної житлової субсидії, потрібно звернутися до органів ПФУ за місцем проживання.

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Перерахунок може бути здійснений:

непрацюючим пенсіонерам – якщо громадянин звільнився з роботи, а його зарплату враховували у періоді, коли відбувався розрахунок субсидії;

українцям, які подають додаткові документи щодо уточнення розміру доходу, з урахуванням якого призначено субсидію;

непрацездатним громадянам без роботи, які проживають самі – у разі, коли потрібно призначення житлової субсидії на понаднормову площу житла.

"З урахуванням зазначеного, доходи за III та IV квартали 2022 року для вашого домогосподарства будуть враховані під час призначення житлової субсидії з травня цього року", – зауважили в Пенсійному фонді.

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Як оформити субсидію?

Право на житлову субсидію мають громадяни з низьким доходом, який не дозволяє повною мірою оплачувати комунальні послуги;

Щоб розрахувати розмір субсидії, на яку можна розраховувати, потрібно скористатися спеціальною формулою.

Щоб оформити допомогу потрібно подати заяву про призначення та надання житлової субсидії, а також декларацію про доходи й витрати осіб, які звернулись за призначенням пільги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році змінились правила виплати пільг на оплату комунальних послуг.

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