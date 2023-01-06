Розмалював паспорт та обізвав путіна: в Україні затримали росіянина, який не хотів повертатися додому (фото)

У Київській області затримали 39-річного росіянина, який не мав бажання повертатися додому – назад до росії. Чоловік навіть розмалював свій паспорт, аби довести, що більше не хоче бути громадянином рф.

Про курйозний випадок повідомили прикордонники. У Державній прикордонній службі розповіли, що чоловік "перевищив термін перебування в Україні".

Під час "допиту" він розповів, що не бажає повертатися на росію, тому розмалював свій російський паспорт у кольори українського прапора, написав "Україна понад усе" та "путін х*ло".

"Графу "громадянство" чоловік взагалі закреслив", – кажуть прикордонники.

Порушника передали правоохоронця для подальшої перевірки, його долю вирішать співробітники Нацполіції.

Раніше ми повідомляли про херсонського танцюриста Сергія Полуніна, який отримав паспорт громадянина російської федерації.

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