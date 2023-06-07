Рідкісна знахідка: в Омані виявили мідні злитки віком 4300 років (фото)

Археологи виявили три мідні злитки віком понад 4300 років у районі міста Ібра в Омані. Знахідку зробили під час розкопок на території стародавнього поселення.

Рідкісна і давня знахідка проливає світло на спосіб життя жителів цього району того часу. Про це повідомляє Ynetnews.

Метою дослідників було датувати поселення, а потім викопати дослідні ями в землі. Під час розкопок було виявлено три мідні злитки, вік яких, за оцінками, перевищує 4300 років і кожен важить близько 1,7 кг.

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Це надзвичайно рідкісна знахідка, яка була випадково залишена на місці виявлення, мабуть, жителями, які покинули поселення. Поселення, ідентифіковане двома докторантами з Університету Гете у Франкфурті, Йонасом Клюге та Іріні Бізевелд, належить до ранньої бронзової доби (приблизно 2600-2000 рр. до н. е.).

У цей період територія, де сьогодні розташований Оман, вважалася одним із найважливіших виробників і постачальників міді для стародавньої Месопотамії. Він розташований на місці сьогоднішнього Іраку, а також цивілізація долини Інду, яка була однією з найдавніших міських цивілізацій у світі та охоплювала територію, де зараз розташовані Пакистан та Індія.

Мідь вважалася бажаним товаром, про що багато свідчать клинописні тексти з Месопотамії. Оскільки мідні злитки зазвичай піддавалися подальшій обробці для виготовлення з них знарядь праці та інших предметів, їх рідко виявляли під час археологічних розкопок.

Нагадаємо, у Стамбулі знайшли статую грецького бога Пана, якій 1700 років.

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