Рідкісного алігатора без верхньої щелепи знайшли у США (відео та фото)

Маленького алігатора з фізичними вадами знайшли в окрузі Семінол у Флориді (США). Тварину перевезли до тематичного парку та заповідника дикої природи "Гаторленд".

Це трирічна самка алігатора, що важить приблизно 8 кг. Її назвали Джалін. У алігатора повністю відсутня верхня щелепа.

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Як повідомляє usatoday.com, співробітники парку у соцмережах показали, як виглядає Джалін. Гендиректор Гаторленду Марк МакХью сказав, що цей "маленький алігатор – справжній скарб".

Фахівці не можуть визначити, як алігатор втратив верхню щелепу можливо, він таким і народився.

Спочатку у парку попіклувалися, аби Джалін не померла від голоду. Однак вони з'ясували, що вона може активно харчуватися.

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