Реформа МСЕК: як права мають медики та пацієнти під час процесу відеофіксації оцінювання повсякденного функціонування

З 1 січня 2025 року в Україні ліквідовано медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Їх замінили експертні команди лікарів, які проводять оцінювання повсякденного функціонування пацієнтів. У Міністерстві охорони здоров’я розповіли про права пацієнтів і медиків під час цього процесу.

Права пацієнтів і медиків

Фіксація процесу : Пацієнт та медичний заклад мають право здійснювати аудіо- чи відеозапис оцінювання. Однак такі записи можуть використовуватися виключно для встановлення об’єктивних обставин, наприклад, під час подання скарги. Публічне поширення запису без згоди всіх сторін заборонене, оскільки це суперечить законодавству та порушує права людини.

: Пацієнт та медичний заклад мають право здійснювати аудіо- чи відеозапис оцінювання. Однак такі записи можуть використовуватися виключно для встановлення об’єктивних обставин, наприклад, під час подання скарги. Публічне поширення запису без згоди всіх сторін заборонене, оскільки це суперечить законодавству та порушує права людини. Присутність представника: Пацієнт може запросити свого представника для участі в оцінюванні. Це можливо за умови подання відповідної заяви.

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Оскарження рішень

Пацієнт, який не погоджується з рішенням експертної команди, має право подати скаргу протягом 40 днів після його винесення.

Куди подати скаргу : Скарги розглядає Центр оцінювання функціонального стану особи. Їх можна подати в електронній або паперовій формі.

: Скарги розглядає Центр оцінювання функціонального стану особи. Їх можна подати в електронній або паперовій формі. Як подати скаргу :

: Для електронної скарги необхідно звернутися до лікаря, який направляв пацієнта на оцінювання.



Паперову скаргу можна надіслати поштою до Центру оцінювання функціонального стану.

Робота експертних команд

Станом на сьогодні в Україні сформовано понад 1,5 тисячі експертних команд, до складу яких входять майже 6 тисяч лікарів. Вони працюють у 290 медичних закладах по всій країні. За перший період роботи вже розглянуто понад 10 тисяч справ.

Важливі моменти

МОЗ наголошує на дотриманні етичних норм: будь-які прояви тиску, погроз чи агресії з боку учасників процесу є неприпустимими. Це не лише порушує етичні правила, а й ускладнює ефективне спілкування між сторонами.

Пацієнтам радять детально ознайомитися з процедурою подання скарг. Інформація доступна на офіційному сайті МОЗ України.

Реформа МСЕК має на меті зробити процес оцінювання функціонального стану більш прозорим і доступним для пацієнтів.

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