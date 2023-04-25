Рішення про надання субсидії ухвалюватиметься миттєво: як це працюватиме

Отримати миттєве рішення про надання субсидії можна буде через Дія або особистий кабінет на порталі ПФУ

Українцям нададуть можливість отримувати миттєву субсидію на оплату комунальних послуг завдяки оперативному обміну даними між різними електронними реєстрами, що містять інформацію про громадян. Наразі, такі миттєві субсидії будуть виплачуватися лише на експериментальному рівні. Проєкт постанови, який передбачає призначення миттєвих субсидій, було розміщено на сайті Федерації профспілок.

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Щоб отримати миттєве рішення щодо призначення субсидії, заявнику потрібно буде подати заяву та заповнену декларацію в особистому кабінеті на порталі ПФУ або через мобільний додаток "Дія" всього за один клік. В перспективі українців не змусять чекати тижнями на рішення про призначення субсидії, оскільки воно буде ухвалюватися миттєво. Завдяки оперативному обміну інформацією щодо потенційного субсидіанта між різними державними реєстрами, процес можна буде прискорити до блискавичного.

За допомогою такого перехресного обміну даними можна буде миттєво перевірити достовірність декларації, заповненої заявником на субсидію. Автоматизована система зможе негайно винести рішення щодо того, чи дійсно потребують заявник та члени його сім'ї державної допомоги на оплату комунальних послуг.

Автоматичний обмін інформацією та паралельна верифікація одержувачів субсидії і претендентів на державну допомогу будуть здійснюватися одночасно за такими реєстрами:

Міністерства внутрішніх справ;

Державної міграційної служби;

Міністерства фінансів України;

Міністерства юстиції;

Міністерства охорони здоров'я;

Мінсоцполітики;

Мінінфраструктури.

Завдяки такому звірянню реальний фінансовий стан сімей, які претендують на субсидію, буде на відомості органів державної влади. Не потрібно буде надсилати жодних запитів і чекати на відповіді. Система сама знайде необхідні дані, звірить їх і зробить висновок щодо доцільності виплати субсидії.

Крім того, така система дозволить оперативно реагувати на зміни у складі сім'ї або її майновому стані. Це дасть можливість проводити щомісячну верифікацію даних і практично уникнути будь-яких спроб шахрайства при призначенні та виплаті субсидії.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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