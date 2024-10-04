Рішення вже ухвалено: в Україні запровадять економічне бронювання – Железняк

В Україні будуть впроваджувати модель економічного бронювання. Станом на 4 жовтня рішення вже ухвалено.

Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк. Він зазначив, що про саму модель ще нічого невідомо, але обговорення йдуть навколо щомісячного підтвердження зарплати працівника.

Нагадаємо, що за прогнозами Міністерства економіки, економічне бронювання може бути впроваджене у жовтні або листопаді. За оцінками Міністерства фінансів, щомісячні надходження до державного бюджету від цього складатимуть приблизно 8 мільярдів гривень.

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29 серпня з'явилась інформація, що парламент підготував три варіанти економічного бронювання від мобілізації. Відомо, що запропоновані законодавцями моделі включають такі положення:

сплату спеціального збору за бронювання працівників;

бронювання на підставі заробітної плати;

змішану модель бронювання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні планують оновити систему бронювання працівників, які мають важливе значення для економіки на тлі мобілізації. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, наразі понад 900 тисяч громадян мають "бронь", і уряд допускає можливість збільшення цього показника.

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